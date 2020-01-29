Кабмин увеличил штрафы за админнарушения в десятки раз

Усиление ответственности призвано уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.

Кабинет министров Украины усиливает ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, в частности минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 гривень, а максимальный - 8,5 тысячи гривень.

Читайте такжеВ Украине уменьшили штрафы за нарушение прав работников

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале по результатам заседания правительства.

"Отныне минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 гривень, а максимальный - 8 тысяч 500 гривень. Также значительно повышается штраф за заведомо ложный вызов полиции, "скорой" или аварийных служб - он составит от 3 тысяч 400 до 10 тысяч 200 гривень. Более того, вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной безопасности, которое привело к аварии или другому опасному происшествию с тяжелыми последствиями", - отметил премьер.

До этого, по словам Гончарука, штраф за нарушение требований пожарной безопасности составлял для граждан от 8,5 до 119 гривень, а для должностных лиц - от 34 до 170 гривень.

"Такого "наказания" недостаточно для того, чтобы мотивировать к выполнению правил безопасности. Усиление ответственности должно повысить уровень правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, а также уменьшить количество правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей", - отметил он.

Кроме того, как добавил премьер, правительство пока прорабатывает вопрос о законодательном урегулировании обязательности выделения средств в государственном и местных бюджетах на целевые меры противопожарной безопасности, направленные на то, чтобы снизить риск пожаров в общественных и административных зданиях учебных заведений, здравоохранения и др.