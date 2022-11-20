Курс евро сегодня составляет 40,70 грн.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего показателя - 40,00 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро также не изменился и составил 40,70 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,50 грн за долл., евро - 39,70 грн за евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 39,37 грн.

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Официальный курс доллара в Украине на сегодня и важные решения Нацбанка - новости

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля ослабил официальный курс гривни на 25% до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а на конец 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

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