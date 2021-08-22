Премьер-министр также отметил, что Украиной обеспечено выполнение структурных "маяков" и в рамках совместной с МВФ программы stand-by, которые необходимы для первого пересмотра программы.

Благодаря совместной работе всех ветвей власти и соответствующей координации с нашими международными партнерами Украина выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Как сообщает Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом.

Шмыгаль поблагодарил Домбровскиса за готовность ЕС продолжать и в дальнейшем оказывать финансовую, инвестиционную и техническую помощь Украине на пути системных внутренних преобразований.

"Конечно для нас важным шагом по поддержке станет выделение второго транша макрофинансовой помощи до завершения текущей программы в сентябре этого года. Украина выполнила условия для его получения", - заявил глава правительства.

Со своей стороны исполнительный вице-президент Еврокомиссии отметил, что Европейский Союз мобилизовал беспрецедентную финансовую и техническую помощь для Украины. И предоставление в 2020 году первого транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро стало признаком солидарности ЕС с Украиной.

"Украина приложила значительные усилия в выполнении условий программы макрофинансовой помощи ЕС для получения второго транша и, исходя из предварительного анализа, эти условия в широком смысле были выполнены", - сказал Домбровскис.

Премьер-министр также отметил, что Украиной обеспечено выполнение структурных "маяков" и в рамках совместной с МВФ программы stand-by, которые необходимы для первого пересмотра программы.

"Ожидаем в сентябре начала работы миссии в Украине. Все необходимые шаги с нашей стороны в этом направлении были сделаны", - сказал Шмыгаль.

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Макрофинансовая помощь от Европейского Союза

23 июля 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель подписал меморандум и кредитное соглашение о выделении Украине макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму 1,2 млрд евро.

9 декабря 2020 года Евросоюз предоставил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

Автор: Денис Прядко