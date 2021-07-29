Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко договорился с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом во время телефонного разговора.

Украина продолжит диалог с Европейским Союзом относительно получения второго транша макрофинансовой помощи в сентябре 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Минфина, об этом министр финансов Украины Сергей Марченко договорился с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом во время телефонного разговора, который состоялся сегодня, 29 июля.

Отмечается, что Марченко и Домбровскис обсудили прогресс в выполнении текущих договоренностей, которые являются условием получения Украиной макрофинансовой помощи от ЕС.

"Вчера президент Украины Владимир Зеленский имел конструктивный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. И мы надеемся на продолжение программы сотрудничества с Международным валютным фондом уже в ближайшее время", - сказал Марченко.

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Вице-президент Еврокомиссии отметил, что Украина делает значительный прогресс в реформировании разных сфер.

"Для нас важно быть в постоянном диалоге с вами. Мы готовы вернуться к вопросу получения второго транша макрофинансовой помощи ЕС в сентябре этого года", - сказал Домбровскис.

Стороны договорились продолжить конструктивный диалог о получении Украиной второго транша от ЕС в сентябре 2021 года. Также министр финансов пригласил вице-президента Еврокомиссии на личную встречу в Украине 23-24 августа.

23 июля 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель подписал меморандум и кредитное соглашение о выделении Украине макрофинансовой помощи от Европейского Союза на сумму 1,2 млрд евро.

9 декабря 2020 года Евросоюз предоставил Украине первый транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

29 июля Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонду Кристалиной Георгиевой.

Миссия МВФ посетит Украину в сентябре.

Автор: Екатерина Жирий