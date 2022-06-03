В этот список вошли российские олигархи, официальные чиновники, пропагандисты и военные преступники.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что подготовлен список из более 12 тысяч россиян, против которых украинские дипломаты будут добиваться введения ограничительных мер.

Об этом говорится в комментарии представителя МИД Украины Олега Николенко, который есть в распоряжении УНИАН.

"Украина будет продолжать добиваться наложения санкций на Кирилла и других россиян, которые подрывают национальную безопасность. В целом украинская сторона подготовила санкционный список, куда вошли более 12 тысяч российских олигархов, официальных должностных лиц, пропагандистов, военных преступников", - подчеркнул Николенко.

"Работаем с нашими партнерами над механизмом, который будет определять приоритетность применения персональных санкций ко всем тем, кто способствует или причастен к агрессии России против Украины. Российский режим, который нанес столько горя украинцам, должен понести строжайшую ответственность", - отметил спикер.

Как сообщал УНИАН, в седьмом пакете разрабатываются так называемые "смарт-санкции" против РФ.

Сегодня, 3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Под санкции попал основатель "Яндекса" Аркадий Волож. Акции компании моментально обрушились, на фоне чего Волож решил покинуть свой пост.

Также в список шестого санкционного пакета Евросоюза против России попали коллаборанты российских оккупантов в Украине.