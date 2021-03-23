ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором для Украины.

Украина надеется на дальнейшее конструктивное сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития, что позволит не только расширить диапазон отраслей и направлений деятельности, но и обеспечить положительную динамику по количеству проектов и достижения весомых результатов.

Как сообщает пресс-служба правительства, об этом во время встречи с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Глава правительства подчеркнул, что украинская сторона особенно заинтересована в реализации с ЕБРР совместных проектов по модернизации и дальнейшему развитию транспортной инфраструктуры и поддержки энергетического сектора.

«Предлагаем ЕБРР приобщиться к внедрению новых концессионных проектов, в частности, внедрению программы государственного частного партнерства в дорожной отрасли», - цитирует Шмыгаля пресс-служба.

Что этому предшествовало

Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо с 22 марта находится с двухдневным рабочим визитом в Украине.

В ходе визита она примет участие во встречах на высоком уровне.

Справка УНИАН

ЕБРР является крупнейшим международным финансовым инвестором в Украине.

С начала своей деятельности в нашей стране в 1993 году банк в совокупности выделил более 14,6 миллиарда евро на свыше 480 проектов.

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Автор: Дмитрий Шварц