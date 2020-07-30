Украинским пенсионерам доначислят денежную помощь за предыдущие семь месяцев: кому и сколько выплатят
Одинокие пенсионеры, которым исполнилось более 80 лет и они требуют постоянного ухода, дополнительно получат 685 грн ежемесячной денежной помощи.
Соответствующее решение приняло правительство. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.
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Кому и сколько
Согласно информации, финансовая помощь пожилым людям будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года.
Как отметили в пресс-службе, учитывая, что сейчас 30 июля, а пособие назначается с 1 января этого года, все выплаты будут проиндексированы. Соответственно, пенсионеры смогут получить помощь задним числом за месяцы, которые уже прошли.
Однако, в пресс-службе не смогли ответить на вопрос, как будет осуществляться выплата проиндексированной суммы - одной платежной за все 7 месяцев этого года, или ежемесячными доплатами к назначенной суммы помощи.
В Министерстве отметили, что размер помощи одиноким пенсионерам составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
"Решением правительства установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи по уходу за одинокими пенсионерами, которым исполнилось 80 и более лет и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн) ", - отметили в Минсоцполитики.
Хронология событий
- Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 гривень до 1712 гривень.
- Пенсионный фонд Украины 14 июля 2020 года утвердил новый показатель средней зарплаты за май 2020 года, который влияет на расчет размера пенсии. Показатель сейчас составляет более 9,5 тысячи гривень.
- 22 июля 2020 года заместитель министра финансов Роман Ермоличев заявил о том, что в Украине нет проблем с выплатой пенсий, и в этом году из госбюджета в Пенсионный фонд поступит 202 миллиарда гривень.
- 24 июля 2020 года Министр социальной политики Марина Лазебная поделилась планами относительно повышения пенсий в Украине в 2021 году.
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