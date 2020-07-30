Украинским пенсионерам доначислят денежную помощь за предыдущие семь месяцев: кому и сколько выплатят

Помощь назначаться в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность

Одинокие пенсионеры, которым исполнилось более 80 лет и они требуют постоянного ухода, дополнительно получат 685 грн ежемесячной денежной помощи.

Соответствующее решение приняло правительство. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

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Кому и сколько

Согласно информации, финансовая помощь пожилым людям будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года.

Как отметили в пресс-службе, учитывая, что сейчас 30 июля, а пособие назначается с 1 января этого года, все выплаты будут проиндексированы. Соответственно, пенсионеры смогут получить помощь задним числом за месяцы, которые уже прошли.

Однако, в пресс-службе не смогли ответить на вопрос, как будет осуществляться выплата проиндексированной суммы - одной платежной за все 7 месяцев этого года, или ежемесячными доплатами к назначенной суммы помощи.

В Министерстве отметили, что размер помощи одиноким пенсионерам составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

"Решением правительства установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи по уходу за одинокими пенсионерами, которым исполнилось 80 и более лет и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн) ", - отметили в Минсоцполитики.

Хронология событий

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 гривень до 1712 гривень.

Пенсионный фонд Украины 14 июля 2020 года утвердил новый показатель средней зарплаты за май 2020 года, который влияет на расчет размера пенсии. Показатель сейчас составляет более 9,5 тысячи гривень.

22 июля 2020 года заместитель министра финансов Роман Ермоличев заявил о том, что в Украине нет проблем с выплатой пенсий, и в этом году из госбюджета в Пенсионный фонд поступит 202 миллиарда гривень.

24 июля 2020 года Министр социальной политики Марина Лазебная поделилась планами относительно повышения пенсий в Украине в 2021 году.

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