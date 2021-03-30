В ноябре 2018 года Международный арбитраж в Париже принял беспрецедентное решение о взыскании с Российской Федерации в пользу украинского государственного "Ощадбанка" компенсации убытков.

Апелляционный суд Парижа отменил решение инвестиционного арбитража по делу "Сбербанк против России", постановив, что он не имел юрисдикции в отношении незаконно экспроприированных россиянами банковских активов "Ощадбанка" в Крыму.

Читайте такжеРада разблокировала большую приватизациюКак сообщает "Европейская правда" такое решение суд принял 30 марта 2021 года.

Россия обжаловала решение о компенсации убытков в Национальном суде по месту проведения арбитража. 30 марта Апелляционный суд поддержал одну из претензий россиян, и на основании этого отменил решение арбитражного трибунала.

Договор о защите инвестиций, в рамках которого судилась украинская сторона, распространяется на инвестиции в Украине с 1 января 1992 года. "Ощадбанк" же начал функционировать в Крыму ранее, сразу после распада СССР.

Решение апелляционного суда может быть обжаловано во французском кассационном суде.

О своей победе в деле уже заявил Минюст России. По информации "ЕвроПравды", сообщение Минюста России содержит дезинформацию.

Источники ЕП и официальные сообщения об этом решении свидетельствуют о не правдивости тезиса РФ о том, что это решение якобы будет иметь прецедентное значение и в других делах с участием украинских инвесторов, которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях.

Что этому предшествовало

В марте 2014 года в результате непризнанного миром референдума, что прошел в Автономной Республике Крым, Украина потеряла полуостров. Кремль включил его в состав Российской Федерации.

С 7 августа 2014 года Национальный банк Украины обязал банки страны приостановить осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.

В ноябре 2018 года Международный арбитраж в Париже принял беспрецедентное решение о взыскании с Российской Федерации в пользу украинского государственного "Ощадбанка" компенсацию убытков в результате аннексии Крыма.

В июле 2019-го стало известно, что Россия оспорила во французских судах решение международного арбитража о взыскании 1,1 миллиарда долларов в пользу украинского "Ощадбанка" и начисленные с марта 2014 года проценты.

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Автор: Людмила Жерновская