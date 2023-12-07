Официальный курс евро на пятницу установлен на уровне 39,50 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 8 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,67 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 2 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 39,50 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,66/36,68 грн/долл., евро - 39,57/39,58 грн/евро.

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Что стоит знать о курсе валют в Украине сегодня

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 7 декабря, увеличился на 5 копеек - до 37,35 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 40,65 грн за евро.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе, с 11 по 17 декабря, общая ситуация на валютном рынке не претерпевает существенных изменений, и наличные курсы будут колебаться в пределах 36,8-37,5 грн/долл. и 39-41 грн/евро. Также с отменой ограничений на продажу валюты и началом сезона праздников ситуативно предложение валюты может несколько увеличиться (на 10-15%).

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