Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,49 грн.

Курс доллара к гривне в "Приватбанке" сегодня, 7 декабря, подорожал на 5 копеек – до 37,35 грн за доллар.

Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 40,65 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,85 грн, евро - по курсу 39,65 грн за единицу иностранной валюты.

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Курс доллара на карточные расчеты в "Приватбанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подешевел на 16 копеек – до 40,49 грн.

Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 7 декабря, остался на уровне предыдущего показателя – 37,45 грн за доллар в среднем.

Курс евро по гривне сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 40,60 грн за евро.

Что касается столичных валютных обменников, сегодня утром Средний курс доллара у них Киева незначительно подорожал на 1 копейку и составляет 37,42 грн/долл. (продать доллар можно за 37,32 грн). Евро при этом снизился в цене на 10 копеек – до 40,45 грн/евро (курс продажи – 40,30 грн/евро).

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