Что собой представляет Биномо? Реально ли заработать на этой платформе? Этими и подобными вопросами задаются трейдеры, решившие заняться онлайн трейдингом. В кратком обзоре рассмотрим возможности торговой платформы Binomo.

Binomo в Украине - что это?

Биномо - это современная платформа, предназначенная для торговли активами. Компания действует с 2014 года, и за это время смогла зарекомендовать себя в качестве надежной торговой площадки. Это подтверждает и множество положительных отзывов о Биномо. Также брокер регулируется Международной Финансовой Комиссией, что гарантирует качество предлагаемых услуг и прозрачность отношений с клиентам.

Вход в личный кабинет

Перед торговлей на сайте нужно выполнить вход в личный кабинет, указав свой логин и пароль на официальном сайте binomo.com. Также можно использовать свой аккаунт Google.

Если на сайте впервые, необходимо выбрать «Регистрация», ввести email, придумать пароль, выбрать валюту счета (нельзя изменить в дальнейшем), ознакомиться и принять условия Клиентского Соглашения.

Стратегии

Трейдеры на оф. сайте могут изучить стратегии в одноименном разделе. Они помогут делать более точные прогнозы. Но учтите, что ни одна стратегия не может гарантировать положительный результат. Каждую из них нужно применять в конкретном случае.

Турниры

Также на официальном сайте проводятся разнообразные турниры, которые дают возможность проверить ваши торговые навыки и получить дополнительный доход. Турниры могут быть платными и бесплатными. Владельцы демо аккаунта могут участвовать только в бесплатном турнире.

Приложение на iOS и Android

У Binomo есть мобильное приложение, которое можно скачать на Android через Google Play или на iOS через App Store. Если возникнет проблема с его установкой, можно скачать Binomo Apk по ссылке (только для Android): https://binomo.com/ua/promo/android.

На заметку! Функционал мобильного приложения немного отличается от веб-версии.

Отзывы

О Биномо порой встречаются негативные отзывы (відгуки), но большинство из них положительные.

Ирена Трейда: “Постоянно торгую на Биномо, поскольку для меня это – лучший вариант доступа к рынку”.

Ninaun: “Полгода назад считал, что это невозможно – зарабатывать с Биномо. Но я научился”.

Bin Go: “Лучший инструмент для меня – приложение Биномо. Позволят торговать, где угодно”.

Реально ли заработать на Биномо?

Многие в Украине все еще считают, что сайт биномо.ком - это развод. Однако брокер предоставляет надежную и безопасную платформу для трейдинга. Разумеется, риски потери средств в торговле всегда есть. Снизить их можно путем повышения торговых навыков, анализа рынка и использования стратегий. Поэтому учитесь, используйте демо счет Binomo и торгуйте с умом, чтобы получать дополнительный доход.

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Автор: Иван Бойко