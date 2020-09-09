По мнению экономистов Morgan Stanley, мировая экономика вероятно вернется к докоронавирусному уровню примерно на три месяца раньше, чем ожидалось ранее.
Об этом сообщает Reuters.
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«Свидетельства указывают на то, что соотношение вирус / экономика решительно изменилось с первых дней вспышки», — сообщили экономисты Morgan Stanley в записке для клиентов.
Также в записке говорится, что восстановление продолжает набирать обороты по мере того, как страны начинают лучше справляться с вирусом.
Когда восстановится экономика
По их словам, экономика США может достичь докоронавирусного уровня ко второму кварталу 2021 года. Отмечается, что все развитые рынки могут достичь этого уровня к третьему кварталу 2021 года.
Отмечается, что в сочетании с беспрецедентным уровнем фискальной и денежно-кредитной поддержки и возможными сбоями в торговле, перспективное восстановление, вероятно, будет сопровождаться более сильной инфляцией.
Предыдущие прогнозы
- 8 сентября 2020 года Fitch улучшило прогноз падения мировой экономики.
- 7 сентября 2020 года Fitch обнародовало прогноз, согласно которому В 2020 году экономика Украины сократится на 6,5%.
- 5 сентября 2020 года Fitch подтвердило рейтинг Украины со стабильным прогнозом.
- 30 июня 2020 года Fitch ухудшило прогноз падения мировой экономики в этом году.
- 15 июня 2020 года Moody's повысило кредитный рейтинг правительства Украины.
- 20 мая 2020 года S&P Global Ratings прогнозировал падение экономики Украины в этом году на 5,5%.
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