Лондон уступил статус европейского центра торговли акциями Амстердаму.

После завершения переходного периода Brexit в конце 2020 года, Лондон потерял статус ведущего европейского центра торговли акциями, уступив этот статус Амстердаму.

Об этом сообщает Financial Times.

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Средний оборот торгов акциями Euronext Amsterdam и нидерландских подразделений CBOE Europe и Turquoise в январе составил 9,2 млрд евро в день.

Это более чем в 4 раза выше декабрьского уровня. В то же время в Лондоне среднедневной оборот торгов акциями сократился до 8,6 млрд евро.

Отмечается, что Париж и Дублин также увидели некоторое увеличение торговли акциями после завершения переходного периода Brexit.

Запрет на торговлю в Лондоне для европейских финансовых институтов привел к переводу из британской столицы сразу после истечения срока переходного периода Brexit сделок на сумму порядка 6,5 млрд евро в день. Это примерно половина того объема бизнеса, которым обычно занимались лондонские банки и брокеры.

Корононавирус и Великобритания

В декабре 2020 года стало известно, что за первые восемь месяцев финансового года государственные займы Великобритании выросли до рекордных 240,9 миллиарда фунтов стерлингов (323 миллиарда долларов).

В ноябре 2020 года расходы превысили налоговые поступления на 31,6 миллиарда фунтов стерлингов (около 42,4 миллиарда долларов). В результате Великобритания столкнулась с самым большим бюджетным дефицитом за всю свою историю.

С начала пандемии коронавируса по итогам 2020 года экономика Великобритании рухнула на рекордные 9,9 процента, что стало самым большим спадом в истории страны.

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Автор: Елена Коваленко