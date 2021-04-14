В частности, за кредитные средства реконструируют и модернизируют 156 объектов инфраструктуры.

Кредитные средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) помогут решить ряд социальных проблем Донбасса, а также улучшить качество жизни для жителей восточной Украины.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, об этом заявил заместитель министра Александр Кава во время онлайн-встречи с представителями ЕИБ, в рамках которой участники согласовали дальнейшие механизмы и этапы реализации проекта «Программа по восстановлению Украины».

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"Для меня лично важным является вопрос решения острых социальных проблем и улучшения качества жизни жителей Донбасса. Эта кредитная программа дает такую возможность, и положительное влияние от ее реализации уже испытывают более миллиона жителей востока Украины", - цитирует Каву пресс-служба.

Отмечается, что, в частности, за кредитные средства ЕИБ в рамках программы на территории Донецкой и Луганской областей финансируется реконструкция и модернизация 156 проектов, из которых 28 учреждений здравоохранения, 83 школы и садика и запуск 2 троллейбусных линий и новых троллейбусов в Славянске.

"Мы ценим то, что наши международные партнеры из ЕС активно помогают нам развивать и восстанавливать инфраструктуру на востоке Украины и в дальнейшем мы планируем укреплять участие ЕС в восстановлении инфраструктуры Донбасса за счет грантовых средств", - цитирует Каву пресс-служба.

Что этому предшествовало

В декабре 2020 года Кабмин и Европейский инвестиционный банк подписали финансовое соглашение по проекту "Программа по восстановлению Украины".

Данный проект является продолжением заключенного в 2014 году общего с ЕИБ проекта "Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украины".

Новый проект направлен на финансирование проектов по восстановлению социальной, транспортной инфраструктуры регионов, пострадавших в результате военного конфликта на востоке Украины, а также тех, которые подверглись наибольшей нагрузке в связи со значительным наплывом внутренне перемещенных лиц.

В рамках соглашения предусмотрено предоставление кредита в сумме 340 млн евро для финансирования социально важных проектов, в частности, обеспечение жильем, восстановление учреждений образования и медицины, систем водоснабжения и водоотвода, объектов энергетики и транспортных проектов.

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Автор: Богдан Слуцкий