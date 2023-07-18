Решение о поднятии тарифа на электроэнергию было вынужденным, ведь расчеты показывали, что в противном случае энергосистема не сможет восстановиться до следующей зимы.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, Украине надо провести самую масштабную ремонтную кампанию и поддерживать генерацию и систему передачи электроэнергии до следующего отопительного сезона. "Ситуация действительно с поднятием цен это трудное решение было для нас. мы просто исходили из того, что расчеты как раз показывали, что мы просто не сможем восстановиться максимально к следующей зиме", - сказал Галущенко.

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Он отметил, что даже после повышения размер тарифа является льготным, а реальная стоимость электроэнергии как минимум вдвое больше. "Государство дотирует этот тариф и будет его дотировать через системы жилищных субсидий. В то же время это минимально необходимый тариф, чтобы мы удержали энергосистему и подготовили ее к следующей зиме", - добавляет министр.

Сейчас, отмечают в министерстве, дальнейшее увеличение тарифа не планируется.

Напомним, накануне Минэнерго заявил, что государство позволит каждому представителю уязвимых категорий населения получать субсидию. 30 мая правительство подняло тарифы на электроэнергию до 2,64 грн за кВт-ч.