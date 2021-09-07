Citi Украина объявляет о создании департамента коммерческого банка (Сiti Commercial Bank, CСВ), который будет обслуживать компании среднего бизнеса с годовым объемом продаж от 100 миллионов до полумиллиарда долларов США, включая компании из быстро развивающейся цифровой индустрии. Помимо этого, департамент будет обслуживать дочерние компании клиентов коммерческого банка глобального Citi, работающих в Украине.

Для полноценного обслуживания клиентов в сегменте среднего бизнеса Citi Украина формирует команду департамента коммерческого банка в Киеве.

Клиентам департамента будут предложены решения, среди которых транзакционное обслуживание, документарные операции, торговое финансирование, казначейские услуги, корпоративные финансы, кредитование, а также услуги для эмитентов.

Александр МакУортер, глава Citi Украина, сказал: "Citi работает в Украине уже более 23 лет и продолжает расширять свой бизнес в стране. Потребности компаний, использующие транзакционные услуги и выходящие на глобальные рынки, особенные, и мы видим возможности в обслуживании этого сегмента клиентов. Citi физически присутствует в 96 странах мира, и это позволяет предложить нашим клиентам доступ к широкой банковской сети наряду с возможностью осуществлять операции, используя наши глобальные решения. Все это, на наш взгляд, имеет особую ценность для клиентов сегмента среднего бизнеса. Мы хотим предоставлять им лучшие в своем роде сервисы и услуги и способствовать росту их бизнеса в Украине и за рубежом".

Ранее в этом году бизнес коммерческого банка Citi появился в ряде стран Западной Европы: Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Португалии, Испании и Италии.

Автор: Иван Бойко