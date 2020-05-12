Частичная безработица: для получения помощи подали документы около 7 тысяч работодателей

Ежедневно количество заявлений увеличивается почти на тысячу.

В Украине с 4 мая, то есть с начала анонсирования программы помощи по частичной безработице, количество поданных пакетов документов на получение финансовой помощи по частичной безработице уже составило 6873, сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Отмечается, что обработка заявок проходит в ежедневном режиме, и на сегодня уже принято 1715 положительных решений, что позволит обеспечить выплаты для 25 777 работников. В стадии рассмотрения - 3339 пакетов документов и прием заявок активно продолжается.

«Только за первую неделю анонсирования программы по частичной безработице за получением такой помощи обратились почти 7 тыс. работодателей. С каждым днем эта цифра увеличивается примерно на тысячу новых заявлений. Программа направлена на то, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в покрытии расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места», - приводятся в релизе слова министра экономразвития Игоря Петрашко.

По его словам, на эту программу направлено 4,7 млрд грн, и при необходимости сумма будет увеличиваться через перераспределение средств.

Сообщается, что для подачи документов и получения помощи по частичной безработице работодателям необходимо обращаться в центр занятости по месту уплаты единого взноса.

Как сообщал УНИАН, Кабмин увеличил бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы на 6 млрд грн. Из них 4,7 млрд грн будут направлены на выплаты по частичной безработице.