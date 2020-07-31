На фоне обвала экономики США резко подорожало золото

Стоимость металла впервые в истории превысила $ 2000 за унцию.

Стоимость фьючерса на золото выросла на 1,44% до $ 1995,1 по состоянию на 10:16 по киевскому времени, а максимальное значение в ходе торговой сессии составило $ 2005,4, что является первым в истории таким показателем.

Об этом свидетельствуют показатели биржи Comex, которая входит в группу Нью-Йоркской товарной бирже.

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Такие показатели стали возможными на фоне обвала экономики США.

Накануне стало известно о квартальном падении ВВП на 32,9%. Это ударило по ценам на нефть и американским индексам. В момент стоимость барреля Brent теряла почти 5%. S & P 500, Dow Jones и NASDAQ Composite падали на 1,2-1,6%.

Обвал экономики США

Бюджетное управления Конгресса США прогнозировало, что для восстановления после вызванного пандемией кризиса американской экономике потребуется около 10 лет.

В апреле 2020 года в Morgan Stanley прогнозировали, что в 2020 году экономика США сократится на 5,5% и это будет самым резким обвалом с 1946 года. Ожидалось, что безработица в США во втором квартале достигнет пика 15,7%. Хотя ранее экономисты банка ожидали, что показатель не превысит 12,8%. Кумулятивная потеря рабочих мест достигнет 21 миллиона.

Прогнозы, опубликованные Бюджетной службой Конгресса, говорили о том, что ВВП США сократится на более чем 7% во втором квартале на фоне усиления пандемии коронавирус.

31 июля 2020 года стало известно о том, что ВВП США обвалился почти на 33% в пересчете на годовые темпы. Это самое глубокое падение с 1947 года.

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