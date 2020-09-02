Выросли объемы остатков на счетах государственных и других учреждений.

По итогам полугодия объем активов Национального банка Украины увеличился на 13% по сравнению с консолидированными балансовыми данными на 31 декабря 2019 года и составил 1,2 трлн грн.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Изменение объема активов

«Изменение объема активов - это результат, прежде всего, роста международных резервов на 12,6% в долларовом эквиваленте за первое полугодие 2020 года, а также их переоценки в гривневом эквиваленте в связи с изменением курса гривни к иностранным валютам за этот период. Это отражается в увеличении объема ценных бумаг нерезидентов (на 16%) и средств и депозитов в иностранной валюте и банковских металлах (на 57%)», - сказано в сообщении.

Объем задолженности по кредитам

В то же время, согласно данным НБУ, объем задолженности по кредитам рефинансирования, предоставленным банкам, увеличился за этот период незначительно, несмотря на развертывание коронакризиса.

В части обязательств Нацбанка за первое полугодие 2020 выросли объемы остатков на счетах государственных и других учреждений (в 3,4 раза), зато сумма депозитных сертификатов и средств банков сократилась (на 31% и 35,5% соответственно).

Консолидированная прибыль

Сумма консолидированной прибыли НБУ за 6 месяцев этого года составила почти 80 млрд грн против прибыли в 6,4 млрд грн, которая была получена за аналогичный период предыдущего года.

«Наибольшее влияние на сумму прибыли оказали результаты переоценки финансовых инструментов на более чем 76 млрд грн и процентные доходы в размере более 15 млрд грн. В то же время обращаем внимание, что консолидированная прибыль - это не прибыль к перечислению в государственный бюджет. Обязательства по перечислению Нацбанком прибыли к распределению в государственный бюджет 2021 будут сформированы по итогам всего 2020 года и обнародованы весной 2021 года», - сказано в сообщении.

Консолидированная финансовая отчетность

Консолидированная финансовая отчетность Национального банка Украины предоставляет информацию для объяснения событий и операций, которые являются существенными для понимания изменений в финансовом состоянии и результатах деятельности Национального банка с даты последней годовой консолидированной финансовой отчетности Национального банка.

Перечисления в госбюджет

1 апреля 2020 года Нацбанк перечислил в государственный бюджет Украины 42,7 млрд грн - всю сумму части прибыли к распределению, определенной для перечисления в госбюджет по результатам 2019 года.

Национальный банк Украины в 2020 году проведет стресс-тестирование 16 банков, на которые приходится 44% активов банковской системы.

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Автор: Екатерина Жирий