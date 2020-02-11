Нацбанк в этом году проведет стресс-тестирование 16 банков (список)

На эти финучреждения приходится 44% активов банковской системы.

Национальный банк Украины в 2020 году проведет стресс-тестирование 16 банков, на которые приходится 44% активов банковской системы.

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Как сообщается на сайте НБУ, в этот перечень входят «Ощадбанк», «Альфа-Банк», «Укрэксимбанк», ПУМБ, «Универсал Банк», «Пивденный», «ТАСкомбанк», «Мегабанк», «А-Банк», «Сбербанк», «Банк Кредит Днепр», «Восток», «МТБ Банк», «Банк инвестиций и сбережений», «Правэкс-Банк», «Форвард».

Как пояснили в НБУ, регулятор исключил из перечня 25 крупнейших банков те финучреждения, которые по результатам стресс-тестирования дважды подряд - в 2018 и 2019 году - не нуждались в докапитализации.

Также сообщается, что оценку устойчивости Нацбанк в 2020 году будет проводить в отношении всех банков, работающих в Украине, кроме «Расчетного центра», осуществляющего только расчетные операции.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины по итогам проведенного стресс-теста крупнейших украинских банков оценил дополнительную потребность финучреждений в капитале от 35,2 млрд грн по базовому сценарию до 73,8 млрд грн по кризисному.

По информации НБУ, 85% от выявленной потребности приходится на пять банков, в том числе два госбанка, имеющих высокую долю неработающих активов на балансах и, как следствие, низкую операционную эффективность.