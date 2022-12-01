17 ноября Хозяйственный суд города Киева отказал Альфа-банку по делу №910/6711/22 по обязательству Аккордбанка осуществить продажу иностранной валюты в размере 8 млн долл для Альфа-Банка за 228 млн грн. Речь шла об исполнении обязательств по соглашению "СВОП", заключенному в феврале 2022 года в рамках генерального соглашения №Р-154/2017 от 29.09.2017. Кроме того, суд удовлетворил встречный иск Аккордбанка, расторгнув указанное соглашение с Альфа-банком.

Согласно выписке из решения суда от 17.11.22, "истцом по встречному иску [Аккордбанком] было должным образом обосновано наступление существенного изменения обстоятельств, а именно введение военного положения из-за военной агрессии Российской Федерации, в результате которой был введен запрет Национального банка Украины осуществлять валютные операции, участником которых является юридическое или физическое лицо, имеющее местонахождение (зарегистрированное/постоянно проживающее) в Российской Федерации, а также увеличение курса на более чем 20%".

Напомним, что согласно п. 2 решения СНБО Украины от 19.10.2022 к физическим лицам – владельцам существенного участия в отдельных банках Украины, в частности АО "АЛЬФА-БАНК", применены персональные санкции. В том числе, действует санкция "блокирования активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, которые принадлежат физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные реализации права распоряжения ими". Соответствующее решение СНБО действует в соответствии с указами Президента №726/2022, №727/2022 от 19.10.2022 года.

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Также НБУ запретил приобретение Косоговым Андреем Николаевичем существенного участия в Акционерном Обществе "АЛЬФА-БАНК". Соответствующее решение 27 октября 2022 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем с учетом, в частности, применения к Косогову Андрею Николаевичу персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) согласно решения СНБО Украины от 19 октября 2022 года и, соответственно, несоответствия деловой репутации Косогова А. М. требованиям законодательства Украины.