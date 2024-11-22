Банкиру не сообщили ни о решении применить к нему санкции, ни о причинах этого решения, и ему не была предоставлена возможности ответить на обвинения, отмечает его защита.

Адвокаты банкира Дениса Горбуненко будут обжаловать решение о его включении в санкционный список, введенный Великобританией. Об этом говорится в официальном заявлении адвокатов бизнесмена, обнародованном на его официальном сайте.

Горбуненко попал под британские санкции одновременно с бизнесменом Дмитрием Фирташем. На сайте правительства Великобритании утверждается, что он участвовал в "коррупции" в интересах Фирташа, однако Горбуненко, с июля 2004 по январь 2009 года бывший председателем правления Родовид Банка, рассматривает эти обвинения как безосновательные.

Как отмечается в заявлении, опубликованным его адвокатами на официальном сайте

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"Денис Горбуненко категорически отрицает любые правонарушения и будет решительно оспаривать решение о внесении его в санкционный список. Он уже поручил британским юристам начать этот процесс"

Защитники Горбуненко отмечают, что о включении в санкционный список бизнесмен узнал только 21 ноября 2024 года, причем из средств массовой информации.

"Он не получил никакого предварительного уведомления о решении применить к нему санкции. Также ему не было предоставлено возможности ответить на обвинения. Горбуненко не был официально или должным образом уведомлен о детальных причинах введения санкций в отношении него", - отмечают юристы.

Как сообщалось ранее, 21 ноября, Великобритания ввела санкции к ряду лиц, которые подозреваются в коррупции. Среди них оказалось имя Дениса Горбуненко, который якобы способствовал коррупции Фирташа.