УСПП: падение промышленности надо остановить – нужна современная индустриальная политика

Представители промышленных секторов обеспокоены тем, что в фокусе внимания правительства нет инновационно-ориентированной индустриальной стратегии.

В украинской промышленности продолжается рецессия. Особенно удручающее впечатление производит статистика за декабрь 2019 года – падение промышленного производства составило 8,3%, а машиностроения сократилось на 14,5%. Представители промышленных секторов обеспокоены тем, что в фокусе внимания правительства нет инновационно-ориентированной индустриальной стратегии. Отсутствует и система государственного управления сферой – нет профильного органа власти, ни должностных лиц соответствующего статуса, ответственных за развитие индустрии.

Об этом шла речь на совместном расширенном заседании Антикризисного совета общественных организаций Украины и правления УСПП, участие в котором приняли десятки представителей реального сектора экономики, а также руководители профильных парламентских комитетов, представители Офиса президента, правительства.

«Сейчас считаем главным приоритетом на 2020 год формирование современной промышленной политики и создания соответствующей вертикали государственного менеджмента», – подчеркнул президент УСПП Анатолий Кинах.

На заседании презентован документ «Приоритетные мероприятия 2020: промышленный пакет», что отражает итоги экспертных обсуждений, проведенных УСПП совместно с партнерами из ассоциаций промышленников, предпринимателей, работодателей и научных учреждений.

Речь идет о том, что развитие ключевых отраслей индустрии Украины (авиакосмическая, автопроизводство, транспортное и сельскохозяйственное машиностроение, судостроение), которые находятся в кризисе, нужно возрождать, в том числе учредив ряд государственных программ: импортозамещение, кредитование производителей и тому подобное.

Проект Стратегии развития промышленного комплекса уже три года «бродит» по коридорам власти, несмотря на то, что современные реалии требуют ее скорейшего принятия.

«Необходимо принятие Стратегии и плана действий ее выполнения или другого документа, который сформулирует позицию Правительства относительно промышленной политики, в т.ч. внедрение инноваций и принципов Индустрии 4.0. Важно восстановить деятельность Национального комитета промышленного развития во главе с премьер-министром Украины. Также должна быть сформирована вертикаль государственного управления промышленной сферой – или это будет отдельное министерство или агентство, критически необходимый старт работы по остановке процессов деиндустриализации и формированию современной промышленной политики», – заявил глава УСПП.

Деловое сообщество предлагает, кроме Стратегии развития промышленности, также внедрить государственную целевую программу научно-технического развития Украины; внести изменения в ЗУ «О национальном банке Украины», в частности положения, которое обязывало бы НБУ, кроме инфляции, таргетировать также и рынок рабочей силы.

Что касается малого и среднего бизнеса, то в УСПП и АСОО настаивают, чтобы во время подготовки нового законодательства в парламенте отменили нормы Налогового кодекса, которые усиливают давление на бизнес и расширяют полномочия контролирующих органов.

Все эти предложения, как и, собственно, «Приоритетные мероприятия 2020: промышленный пакет» – направленные в правительство и парламент. Кроме того, предложено организовывать периодические встречи непосредственно президента Украины с представителями отечественной промышленности и бизнеса, обращение направлено главе государства.

На заседании также было принято решение поддержать инициативу Комитета по экономическому развитию ВРУ и провести совместное заседание на базе ГП «Антонов» для обсуждения проблем и выработки неотложных мер по возрождению отечественного авиапрома.