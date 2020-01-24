В Раде хотят выплачивать "подъемные" украинцам, которые достигли совершеннолетия

Согласно пояснительной записке, целью проекта является прекращение оттока украинцев заграницу и повышения экономического уровня жизни граждан.

В Верховной Раде предлагают создать "экономический паспорт украинца", на который по достижению 18-летия будут выплачиваться средства с "Фонда будущего", который будет аккумулировать 1% от реализации всех полезных ископаемых ежегодно.

Соответствующий законопроект "Об экономическом паспорте украинца" размещен на сайте ВР. Инициатором выступил представитель "Слуги народа" Дмитрий Костюк, пишет "Экономическая правда".

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Согласно пояснительной записке, целью проекта является прекращение оттока украинский заграницу и повышение экономического уровня жизни граждан.

Депутатами предлагается создать "Фонд будущего", на счетах которого будут аккумулироваться средства в размере 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины.

Средства из фонда будут начисляться на специальные личные счета (экономические паспорта) для украинцев, рожденных в Украине после 1 января 2021, проживавших на территории Украины на протяжении 18 лет. Выплачиваться сумма будет после достижения ими совершеннолетия.

"Такая система уже давно действует в Объединенных Арабских Эмиратах, где каждый араб получает от государства свой процент от продажи нефти. Как показывает практика ОАЭ, такое решение является действенным и обеспечивает достойный уровень жизни гражданам", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.