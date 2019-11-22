Заместитель гендиректора «Укроборонпрома» по вопросам трансформации за октябрь получил зарплату в 478 тысяч гривен
Заработная плата заместителя генерального директора Концерна «Укроборонпром» по вопросам трансформации Романа Бондаря за октябрь 2019 года составила 478 тысяч гривен.
Об этом сообщил на своем телеграм-канале народный депутат Александр Дубинский.
"Не могу оставить без внимания новости Государственного концерна «Укроборонпром», где рост благосостояния недавно назначенного топ-менеджмента стремительно опережает экономический рост предприятий-участников. 8 ноября на сайте НАЗК обнародована декларация изменений имущественного состояния заместителя генерального директора Концерна по вопросам трансформации Романа Бондаря (назначен на должность 19 сентября) В декларации указано, что заработная плата господина [жизни] Бондаря за октябрь месяц сего года составила 478 тысяч гривен с небольшим", - написал Дубинский, при этом указал ссылку на декларацию госслужащего.
"Трансформации ещё не начались, улучшения не наблюдаются, а заводы Концерна уже скинулись на зарплату «реформатору», чей годовой фонд оплаты труда с учетом так называемых «бонусов» вполне может сравниться с годовым бюджетом модернизации небольшого ремонтного завода «Укроборонпрома»", - отметил депутат.
Также Дубинский отмечает, что годовой фонд оплаты труда гендиректора концерна Айвараса Абромавичуса должен составить 18,6 млн грн., а схема "повышения" зарплаты заключается в ее дроблении на суммы размером до 90 тыс грн, не подлежащие декларированию, и начислении зарплаты ежедневно.
"Проект «бесплатный кофе для сотрудников Укроборонпрома» продолжается и мы с большим вниманием следим за его развитием", - написал Дубинский.