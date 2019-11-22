Заместитель гендиректора «Укроборонпрома» по вопросам трансформации за октябрь получил зарплату в 478 тысяч гривен

На стремительный рост зарплаты госслужащего обратил внимание депутат Александр Дубинский.

Заработная плата заместителя генерального директора Концерна «Укроборонпром» по вопросам трансформации Романа Бондаря за октябрь 2019 года составила 478 тысяч гривен.

Об этом сообщил на своем телеграм-канале народный депутат Александр Дубинский.

"Не могу оставить без внимания новости Государственного концерна «Укроборонпром», где рост благосостояния недавно назначенного топ-менеджмента стремительно опережает экономический рост предприятий-участников. 8 ноября на сайте НАЗК обнародована декларация изменений имущественного состояния заместителя генерального директора Концерна по вопросам трансформации Романа Бондаря (назначен на должность 19 сентября) В декларации указано, что заработная плата господина [жизни] Бондаря за октябрь месяц сего года составила 478 тысяч гривен с небольшим", - написал Дубинский, при этом указал ссылку на декларацию госслужащего.

"Трансформации ещё не начались, улучшения не наблюдаются, а заводы Концерна уже скинулись на зарплату «реформатору», чей годовой фонд оплаты труда с учетом так называемых «бонусов» вполне может сравниться с годовым бюджетом модернизации небольшого ремонтного завода «Укроборонпрома»", - отметил депутат.

Также Дубинский отмечает, что годовой фонд оплаты труда гендиректора концерна Айвараса Абромавичуса должен составить 18,6 млн грн., а схема "повышения" зарплаты заключается в ее дроблении на суммы размером до 90 тыс грн, не подлежащие декларированию, и начислении зарплаты ежедневно.

"Проект «бесплатный кофе для сотрудников Укроборонпрома» продолжается и мы с большим вниманием следим за его развитием", - написал Дубинский.