В Пенсионном фонде похвастались успехами нового сервиса "е-пенсия"

Более тысячи украинцев обратились за назначением пенсии через сервис "е-пенсия".

Более тысячи украинцев воспользовались возможностью подать заявку на назначение пенсии в "одно касание" через онлайн-сервис Пенсионного фонда "е-пенсия".

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Об этом сообщает пресс-служба ПФУ со ссылкой на директора департамента информационных систем и электронных реестров Александра Малецкого.

"Сегодня общество готово к использованию цифровых технологий. Услуга, которую мы ввели с августа, набирает популярность. Уже более тысячи человек воспользовались этой возможностью", – цитирует пресс-служба Малецкого.

По словам Малецкого, следующим шагом в развитии сервиса станет введение электронной проверки документов, используемых для назначения пенсии, что отбросит необходимость подавать бумажные документы.

"Мы не будем требовать соответствующие бумажные документы, а использовать информацию из различных баз данных. И после того, как у нас уже будет эта работа полностью налажена, мы сможем назначать пенсию из тех данных, которые имеются в Пенсионном фонде, а также тех реестров, с которыми он взаимодействует", – цитирует пресс-служба Малецкого.

Как сообщал УНИАН, в августе Пенсионный фонд Украины запустил сервис "е-пенсия" для подачи заявок на назначение выплат в электронном формате. Через веб-портал электронных услуг ПФУ можно самостоятельно подать документы, необходимые для получения пенсионного обеспечения, после чего забрать удостоверение и выплату в отделении.

В сентябре ПФУ запустил мобильное приложение для доступа к электронным сервисам фонда с различных устройств.

Также Пенсионный фонд начал масштабную оцифровку бумажных пенсионных дел (ретроконверсию), в ходе которой планируется перевести 10 миллионов действующих пенсионных дел в электронный формат до 2024 года.