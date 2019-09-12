Закон 1210 затормозит развитие украинской экономики минимум на 2% – экономист Савченко

Если этот закон примут, то больше всего пострадают горно-обогатительные предприятия и металлургический сектор.

Налоговые новации, заложенные в законопроекте 1210, затормозят развитие украинской экономики минимум на 2%.

Об этом заявил в эфире "24 канала" экономический эксперт Александр Савченко.

"Если этот закон примут, то больше всего пострадают горно-обогатительные предприятия и металлургический сектор. Из-за существенного роста рентных платежей и увеличения налогового давления инвесторам не выгодно будет вкладывать деньги в модернизацию производственных мощностей и развитие предприятий. Ведь продукция станет неконкурентоспособной", – отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование, согласно которому изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте 1210 сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше, чем в Австралии, Бразилии и Китае. Это похоронит украинскую добывающую отрасль и уничтожит горно-металлургический комплекс страны.