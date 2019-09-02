Эксперт дал прогноз по курсу доллара в Украине на начало сентября

Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривны все же будет стабильным.

В Украине курс доллара в первую неделю сентября может опуститься до отметки в 25 грн/$. При этом справочный курс доллара 1 сентября составил 25,23 грн/$.

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Такой прогноз озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин, передает "Обозреватель".

При этом эксперт отметил, что стабилизация гривни происходит на фоне заявления нардепа от "Слуги народа" Даниила Гетманцева, который возглавил Комитет по вопросам финансовой и таможенной политики, о том что в стране возможно увеличение подоходного налога в стране.

"Вероятно, в ближайшей перспективе курс гривны все же будет стабильным и не выйдет из диапазона 25-25,2 грн/$", прогнозирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу НБУ за июнь укрепилась к доллару США на 2,5% - до 26,18 грн/долл., а за июль - на 4,4%, до 25,02 грн/долл.

В Нацбанке Украины объясняют укрепление национальной валюты Украины повышением спроса нерезидентов на украинские активы, благоприятными условиями торговли для украинских экспортеров, поступлениями от трудовых мигрантов и низким объемом вывода дивидендов за рубеж.