Международные резервы Украины превысили $20,6 миллиарда

Увеличение резервов обусловлено размещением правительством еврооблигаций и покупкой НБУ валюты на межбанковском рынке.

Международные резервы Украины на 1 июля составили 20,64 миллиарда долларов, что на 6,4% выше показателя на начало июня, сообщает Национальный банк Украины.

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Согласно данным на сайте НБУ, увеличение резервов в июне обусловлено прежде всего размещением правительством еврооблигаций, поступления от которых составили 1 миллиард евро, а также покупкой регулятором валюты на межбанковском рынке.

Кроме того, отмечает Нацбанк, на увеличение этого показателя повлияли поступления от размещения облигаций внутреннего государственного займа, которые за указанный период составили 325,8 миллиона долларов и 148 миллионов евро.

Также сообщается, что НБУ в июне пополнил международные резервы за счет интервенций на межбанковском валютном рынке на общую сумму 322,3 миллиона долларов. В частности, 183 миллиона долларов регулятор купил путем интервенций по лучшему курсу и 139,3 миллиона долларов - по единому курсу.

При этом интервенций по продаже валюты Нацбанк в июне не проводил.

В НБУ отметили, что положительная динамика резервов в июне обусловлена также увеличением стоимости финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму 254,6 миллиона долларов.

"По состоянию на 1 июля 2019 года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на начало июня составили 19,4 миллиарда долларов, что на 5,5% ниже показателя месяцем ранее.

В 2018 году резервы выросли на 10,6% - до 20,820 миллиарда долларов, обновив пятилетний максимум.