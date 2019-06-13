Названы самые устойчивые госпредприятия Украины

Согласно исследованию, «Украэрорух», АМПУ, аэропорт «Львов», Мариупольский и Южный морпорты имели наивысшую финансовую устойчивостью среди крупнейших госпредприятий в 2016-2017 годах.

«Украэрорух», Администрация морских портов, аэропорт «Львов», Мариупольский и Южный морские порты обладали самой высокой финансовой устойчивостью среди пятидесяти крупнейших государственных предприятий Украины в 2016-2017 годах.

Читайте такжеПрибыль ста крупнейших госкомпаний Украины упала на 42%

Как сообщил на пресс-конференции эксперт Международного центра перспективных исследований Егор Киян, к такому выводу пришли составители рейтинга «Финансовая стабильность государственных предприятий в Украине».

По его словам, данный проект реализовывался в рамках содействия прозрачности и внедрения антикоррупционных мероприятий на государственных предприятиях и органах местного самоуправления. Главным критерием для выбора анализируемых предприятий стала стоимость активов.

«Целью данного проекта является повышение эффективности государственного управления, самоуправления и гражданского общества в сфере создания и контроля региональной политики, управления государственными предприятиями, мониторинга бюджетов и информационной открытости муниципалитетов», - сказал он.

При анализе использовались такие показатели деятельности предприятий как общие активы, оборотные средства, ликвидные ценные бумаги, наличка, собственный капитал, дебиторская задолженность, текущие обязательства, чистый доход, общий долг, чистые продажи, EBITDA.

По словам Кияна, рейтинг рассматривает финансовое здоровье предприятий в разрезе четырех основных критериев, которые в сумме дают показатель финансовой устойчивости. Это – ликвидность, рентабельность, леверидж и деятельность или активность предприятий. По каждому из этих субиндексов предприятию ставили оценку в баллах от нуля до десяти.

«Конечная оценка рассчитывается так: мы берем показатель нынешнего года по каждому из субиндексов, присваиваем ему коэффициент четыре, потом показатель предыдущего года, которому присваиваем коэффициент три, показатель позапрошлого года и показатель три года назад, даем им коэффициенты два и один, после чего делим на сумму этих коэффициентов. После этого рассчитывается конечная оценка для каждого показателя», - сказал он.

Исследование проведено по итогам 2016-2017 годов, а после получения информации за 2018 год обновленный рейтинг будет выставлен на специально запущенном портале companies.icps.com.ua (зеркало – companies.ukraine.ineko.sk), который недавно начал свою работу.

Как сообщал УНИАН, по заявлению первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, прибыльными на сегодня являются не более 500 государственных предприятий в Украине, что составляет около 15% от их общего количества.