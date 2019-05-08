На Ривненщине в ОТГ решили установить для предпринимателей самые низкие налоги в Украине

Решение вступит в силу с 2020 года. Ставка единого налога составит 1%.

На Ривненщине в Млыновский объединенной территориальной громаде решили установить для предпринимателей первой и второй групп самые низкие налоги в Украине.

Читайте такжеДва украинца задекларировали более миллиарда гривен доходов за 2018 год

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято 8 мая на сессии объединенной территориальной громаде. Решение вступит в силу с 2020 года. Ставка единого налога составит 1%.

По словам председателя громады Дмитрия Левицкого, нововведение привлечет предпринимателей со всей Украины для регистрации в Млыновской ОТГ. Сам председатель общины Дмитрий Левицкий готов предоставить прописку в своем доме каждому желающему зарегистрироваться как предприниматель и платить налоги в Млыновскую ОТГ.

Кроме того, как говорит Дмитрий Левицкий, в районе есть немало зданий, которые можно купить за сумму в пределах 500 долларов с немалым земельным участком для развития бизнеса.

Цель нововведения - увеличение количества предпринимателей. А следовательно – повышение объема поступлений в бюджет общины. Это, по убеждению Дмитрия Левицкого, обеспечит рост размера поступлений для решения социальных проблем громады.