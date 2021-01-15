Зять Медведчука Андрей Рюмин стал и.о. главы крупнейшей электросетевой компании России "Россети".

Совет директоров ПАО "Россети" досрочно прекратил полномочия гендиректора Павла Ливинского, назначив на должность исполняющего обязанности главы компании Андрея Рюмина, который является зятем украинского политика и кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщили "Россети", передает "Интерфакс".

Андрею Рюмину 40 лет. Как и Ливинский, он работал в "Объединенной энергетической компании" – с 2011 года замгендиректора, а с 2013 – главой. В период с 2014 по 2016 год он занимался предпринимательской деятельностью. А в 2018 году был назначен гендиректором "Россети Ленэнерго".

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ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.

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Автор: Денис Прядко