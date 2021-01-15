Андрею Рюмину 40 лет / фото "Ленэнерго"

Совет директоров ПАО "Россети" досрочно прекратил полномочия гендиректора Павла Ливинского, назначив на должность исполняющего обязанности главы компании Андрея Рюмина, который является зятем украинского политика и кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщили "Россети", передает "Интерфакс".

Андрею Рюмину 40 лет. Как и Ливинский, он работал в "Объединенной энергетической компании" – с 2011 года замгендиректора, а с 2013 – главой. В период с 2014 по 2016 год он занимался предпринимательской деятельностью. А в 2018 году был назначен гендиректором "Россети Ленэнерго".

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ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.

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Автор: Денис Прядко