По мнению компании "Оператор ГТС", это подчеркивает, что наличие виртуальных точек на всех границах в интересах всего рынка Восточной Европы.

Заказ трейдеров на транспортировку газа в ЕС на виртуальной точке соединения Украина-Польша превысил гарантированную мощность газотранспортной системы на данный момент.

Об этом сообщает пресс-служба «Оператора газотранспортной системы Украины».

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«Компания была вынуждена ограничить заказ трейдеров на вывоз газа в режиме short-haul. Это еще раз подчеркивает, что наличие виртуальных точек на всех границах в интересах всего рынка Восточной Европы и будет пользоваться спросом», - сказано в сообщении.

Отмечается, что при гарантированной мощности точки выхода 12,9 млн куб. м в сутки, заказ на гарантированной основе составил 11,1 млн куб. м, еще около 120 тыс. куб. м были дозаказаны на аукционной платформе на суточной основе.

По информации пресс-службы, в то же время заказ услуги short-haul в эти дни достигал 3 млн куб. м, что связано с ростом спроса на природный газ в Европе в связи с похолоданием. ОГТСУ может обеспечить физический поток в объеме 12,9 млн куб. м. Соответственно, компания пропорционально ограничила объемы услуги short-haul для заказчиков услуг транспортировки до около 1,7 млн куб. м.

В компании напомнили, что short-haul (или мощность с ограничениями) в соответствии с Кодексом ГТС является наиболее прерывистой услугой, которая может предоставляться исключительно при наличии технической возможности в ОГТСУ. При этом тариф на эту услугу является самым низким - в 2-3 раза ниже, чем при заказе гарантированных мощностей. Особенностью услуги short-haul является риск того, что заказчики могут не получить ее в полном объеме. В этом случае услуга оплачивается только за фактический объем транспортировки.

Хронология событий

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в январе-декабре 2020 года сократился на 38% по сравнению с прошлым годом – до 55,8 млрд кубометров.

В 2019 году транзит газа через Украину составлял 89,6 млрд куб. м, в 2018 году - 86,8 млрд куб. м, а в 2017 году - 93,5 млрд куб. м.

С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании «Укртрансгаз» к «Оператору ГТС Украины», который был передан в управление госкомпании «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

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Автор: Анна Бредихина