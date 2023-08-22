Фиксированная цена газа составила 7,4 тыс грн за тысячу кубометров.

Кабинет министров Украины продлил действие льготных цен на газ для производителей тепла для населения (по механизму возложения специальной обязанности на рынке природного газа) до середины апреля 2024 года.

Фиксированная цена составила 7400 гривень за тысячу кубометров голубого топлива, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Нафтогаз" будет и в дальнейшем реализовать газ поставщикам тепла для населения по фиксированной цене - 7,4 тыс. грн за тысячу кубических метров", - отметил глава правительства.

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Цены на газ

1 марта 2022 года в Украине начало действовать постановление Кабмина о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа. "Нафтогаз" должен был обеспечивать ТЭС и теплоцентрали газом по фиксированной цене.

В мае 2022 года с целью стабилизации энергетической сферы правительство передало группе "Нафтогаз" управление пакетами акций ряда областных и городских газораспределительных предприятий.

В апреле "Нафтогаз" продлил действие тарифа для населения еще на год, его цена осталась на уровне 7,96 грн за кубометр.

18 июля 2023 г. к "Нафтогазу" перешли еще три облгаза. Отныне потребители "Сумыгаз", "Винницагаз" и "Днепропетровскгаз"должны передавать показатели счетчики только "Нафтогазу". Пресс-служба "Газсети" сообщила, что лицевые счета потребителей остаются неизменными, как и тариф на распределение газа.

22 июля "Нафтогаз "заявил о том, что у него истек срок выполнения функций и обязанностей поставщика"последней надежды". Тогда, у компаний исчезли основания обеспечить потребителей "последней надежды" необходимыми объемами природного газа. Как следствие это грозило накоплением долгов перед ОГТСУ и областными газораспределительными компаниями.

По состоянию на 15 августа 2023 года сообщалось, что "Нафтогаз" забирает еще больше облгазов, путаница с оплатой растет. Потребители жалуются, что у "новой конторы" не работает сайт и личный кабинет, из-за чего становится хлопотно платить за газ.

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