После последних российских ударов, мощности "Центрэнерго" фактически уничтожены. И здесь важный вывод, который лежит и лежал на поверхности с 2022 года, когда Россия начала уничтожать нашу генерацию и систему передачи электроэнергии в осенне-зимний период. Нынешние события - продолжение, или, как считают россияне - добивание украинской энергосистемы. Речь, собственно, о маневровой генерации (прежде всего тепловой, а также гидро, которой значительно меньше), без которой энергосистема не может стабильно функционировать.

То есть должны понимать, что удары будут продолжаться. Особенно учитывая то, что существуют определенные сложности с поддержанием средств ПВО одновременно и на фронте, и в тылу.

Более того, сейчас мы видим тенденцию, которая имела место и в 2022 году

Это удары не только по тепловым электростанциям, которые генерируют только электроэнергию, но и удары по теплоэлектроцентралям, которые прежде всего генерируют тепло для городских агломераций, а параллельно - электроэнергию. Это говорит о том, что агрессор готовит сценарий, который он пытался реализовать еще зимой 2022-2023 годов - сценарий некоего холодомора. Ведь после таких ударов врага для крупных городов с населением сотни тысяч человек возникает реальная проблема обогрева помещений. Тем более, что активно включать средства электрического обогрева не получится, потому что существует дефицит электроэнергии.

Дело в том, что летом, учитывая ремонтную кампанию на АЭС и из-за уничтожения значительной части тепловой генерации, существует риск отключений электроэнергии. После уничтожения 80% тепловой генерации имеем дефицит электроэнергии, который пока покрывается за счет импорта и аварийной помощи. А зимой под риском окажется система центрального отопления.

Это не значит, что это будет тотальная проблема. Но, например, в Харькове она 100% будет - потому что ТЭЦ уничтожена

Вспомните, что россияне делали в 2022 году. Они наносили удары по Черниговской ТЭЦ, по той же Харьковской... Тогда их удалось восстановить. Однако сейчас враг продолжит целиться в крупные города. И мы уже видим, как наносятся удары по Запорожью, Кривому Рогу. Как враг постоянно пытается пробить ПВО Киева (и помним, что удары по ТЭЦ столицы тоже уже были).

Еще один момент: когда идут дискуссии и различные распри, что Трипольскую ТЭС должны были защитить, что у нее была 100% защита "на бумаге", то это достаточно абсурдные утверждения. Если рассматривать имеющиеся у врага средства поражения, то не существует никаких эффективных инженерных способов обеспечить такое циклопическое сооружение, как теплоэлектростанция (неважно, Трипольская это или какая-то другая). Разве что надо построить саркофаг наподобие того, что на ЧАЭС. Но это, разумеется, абсурд.

Инженерными средствами можно защитить разве что от каких-то обломков дрона, но если летит ракета с боеголовкой на полтонны, то инженерная защита не сработает. Поэтому нам прежде всего нужны средства ПВО, и наши партнеры это прекрасно знают.

Параллельно внутри страны следует выбрать приоритеты: как будет обеспечиваться маневровая генерация

Ветровая и солнечная энергия не могут стать основным источником, потому что они нестабильны. Сейчас довольно часто говорится о сети газопоршневых электростанций, малой генерации. Однако следует обратить внимание, что россияне стали бить и по объектам газовой инфраструктуры. То есть, сохранение транзита газа для них не является приоритетом. И еще один момент: построить новые станции невозможно за недели или даже месяцы. Например, часть оборудования, которая была заказана весной 2023 года после ударов 2022-2023 годов, может поступать только сейчас, потому что производственный цикл - год-полтора.

Но, повторюсь, насколько России удастся реализовать свои планы, будет зависеть прежде всего от наличия у нас средств ПВО.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"