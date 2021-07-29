Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что всего за последний год там пробурили пять скважин.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность начать разрабатывать черноморское газовое месторождение к 2023 году.

По его словам, турецкие технологии достигли возможностей, которые исключат зависимость от других стран в процессе разработки.

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"Мы прилагаем огромные усилия, чтобы успеть к 2023 году начать первую фазу разработки черноморского газового месторождения. Наши технические возможности в сфере бурения позволили нам прекратить внешнюю зависимость", - сказал Эрдоган в эфире телеканала NTV. При этом он отметил, что всего за последний год пробурили пять скважин.

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Автор: Ирина Погорелая