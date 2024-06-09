Из-за ракетных и беспилотных атак потеряно 9,2 ГВт электроэнергии – это половина мощности, с которой Украина проходила прошлую зиму.

Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевсовета (КГГА) "Киевтеплоэнерго" в эти дни проводит непрозрачный тендер. Он касается поставки генераторов на сумму более чем 1 миллиард 262 миллиона гривень. Об этом идет речь в расследовании Lenta.ua.

Срок для подачи тендерных предложений должен составлять не менее, чем семь дней со дня обнародования объявления о проведении открытых торгов в электронной системе закупок, но три дня пришлись на праздничные дни. Поэтому есть обоснованное подозрение, что это сделано для того, чтобы определенный участник имел преимущества перед другими.

Как известно, россияне разрушили 50% украинской способности генерации электроэнергии. Из-за ракетных и беспилотных атак потеряно 9,2 ГВт электроэнергии – это половина мощности, с которой Украина проходила прошлую зиму. Фактически 42 энергетических блока разрушены, 27% крупных тепловых электростанций остаются в рабочем состоянии, 73% разрушены или повреждены и сегодня не работают. Кроме того, из-за разрушений или повреждений не работают 20 гидроэнергетических блоков общей мощностью 1,3 ГВт.

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Желание "Киевтеплоэнерго" закупить 9 когенерационных установок мощностью 4500 кВт и 6 когенерационных установок мощностью 3333 кВт является вполне адекватным ситуации.

Предприятия, а также бытовые потребители получают от таких генераторов как электроэнергию, так и тепло. В процессе когенерации тепловая энергия используется максимально эффективно.

Возвращаясь к упомянутому тендеру, весьма показательным выглядит тот факт, что согласно оценке экспертов, "задание на тендер сформировано некорректно и направлено в пользу одного участника. По мощности не менее 3333 кВт и 4500 кВт подходят двигатели МԜМ и Jenbacher, но с учетом указанного КПД подходят только двигатели Jenbacher J620 – 3360 кВт (45,6%) и J624 – 4507 кВт (46,9%)".

Результаты тендера будут обнародованы в понедельник, 10 июня, и скорее всего, уже понятно, кто победит в конкурсе, в котором по факту участвует один участник, под которого этот тендер и был создан.