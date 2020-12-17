Новая волна ограничений против газопровода подготовлена "с хирургической точностью" так, чтобы не допустить окончания его строительства.

Российский газопровод "Северный поток-2" уже никогда не запустится, если США введут новые санкции против него.

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Об этом сообщает Сегодня.ua со ссылкой на заявление американского сенатора от Республиканской партии Теда Круза.

Он заявил, что новая волна ограничений подготовлена "с хирургической точностью".

Круз пояснил, что санкции нацелены на операции по строительству газопровода. Они затрагивают страховые компании и процесс сертификации газопровода.

"Вторая волна санкций подготовлена с хирургической точностью так, чтобы не допустить окончания строительства. Считаю, что этот проект никогда не будет запущен и по газопроводу никогда не пойдет газ", – сказал сенатор.

Круз добавил, что это станет сигналом всем международным инвесторам проекта.

Что этому предшествовало

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что новоизбранный президент США Джо Байден намерен положить конец обходному российскому газопроводу "Северный поток-2".

Нормы, содержащиеся в законопроекте об оборонном бюджете США на 2021 год, предусматривают санкции, направленные на страховые и сертификационные компании, которые решат принять участие в реализации российского проекта "Северный поток-2".

В декабре прошлого года Конгресс США ввел санкции, направленные на услуги по прокладке труб для "Северного потока-2" на большой глубине.

В результате швейцарская компания, которая занималась строительством газопровода, мгновенно остановила работы. Но Россия не оставляла попытки найти альтернативное судно для завершения строительства.

Новый пакет санкций против "Северного потока-2" призван сделать такие попытки тщетными.

Справка УНИАН

Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Но из-за санкций, которые приняла Палата представителей Конгресса США в законопроекте об американском оборонном бюджете, компании, занимающиеся строительством газопровода "Северный поток-2", не смогли его достроить.

Основателем компании Nord Stream 2 AG является российский "Газпром". Финансирование проекта осуществляют европейские компании - французская Engie, австрийская OMV, британско-нидерландская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.

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Автор: УНИАН