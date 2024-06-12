Повышение акцизов на бензин и дизель - это массированный удар по предприятиям малого и среднего бизнеса, который сейчас должен пользоваться дизельными генераторами из-за отключения света. Также это ударит по населению - ведь именно население в результате будет платить больше. Об этом заявил председатель Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

"Идет массированное давление на малый и средний бизнес, и незащищенные слои населения. Это очевидно. С одной у нас стороны война, а с другой стороны - экономическая война. Конечно, бизнес просто так не сдастся и будет пытаться выживать. А как? Потому что он будет транслировать эти налоги, пошлины и все, что касается затратной части, в цену. И мы с вами, как потребители, будем за все платить дороже - за хлеб, за проезд в транспорте, за услуги врача и т.д. Ну а те, чьи продукты и услуги станут неконкурентными - вынуждены будут закрыться", - пояснил Соболь.

Он подчеркнул: топливо в Европе уже стоит дешевле, чем в Украине, поэтому любые аргументы относительно того, что увеличение акцизов требует ЕС, теряют свою актуальность.

Видео дня

"Цены в Европе на топливо ниже, чем в Украине. Какое распоряжение Евросоюза может такое требовать? То есть, Евросоюз, дотируя украинское государство, будучи сознательным того, что Украина не может как самостоятельный международный партнер сегодня выполнять обязательства не только международные, но и внутренние, заставляет нас повысить акцизы? Это абсурд", - подчеркнул Соболь.

Напомним, Рада приняла в первом чтении закон, из-за которого уже с 1 июля 2024 года резко увеличивается стоимость бензина и дизеля для потребителей - как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС. Бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо - на 2,0 грн/л. При том, что в мае 2022 года бензин стоил 25 грн/литр. С начала полномасштабки это повышение станет уже третьим.

Ранее руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский заявил, повышение акциза на бензин и дизтопливо в краткосрочной перспективе даст эффект и обеспечит увеличение поступлений в бюджет, но в долгосрочной это приведет к уменьшению поступлений, так как вырастут объемы теневого рынка и "бодяжного" топлива.