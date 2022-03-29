Среди предоставляемого оборудования – кабели со вспомогательными материалами, трансформаторы, электрогенераторы и тому подобное.

Компании, входящие в Польскую ассоциацию передачи и распределения электроэнергии, предоставят Украине вспомогательные материалы и оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Facebook.

"Война в Украине, спровоцированная агрессией России, наносит огромные материальные потери энергетической инфраструктуре. В связи с разрушениями, вызванными боевыми действиями, мы видим необходимость поддержать энергосистему материалами и оборудованием, что позволит возобновить поставки электроэнергии на наиболее стратегических направлениях", – заявил президент Польской ассоциации передачи и распределения электроэнергии Роберт Засина.

Как отмечается, среди предоставленного оборудования - кабели для низкого и среднего напряжения со вспомогательными материалами, трансформаторы среднего/низкого напряжения, электрогенераторы и тому подобное.

Ожидается, что в ближайшее время будет отправлена следующая партия помощи энергетическому сектору. Транспортировку грузов для Украины координирует и организовывает польское правительственное агентство стратегических резервов, добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэнерго, из-за прицельных обстрелов российскими оккупантами в Украине пострадали не менее 4 теплоэлектроцентралей. Наиболее пострадавшими энергетическими объектами от войны назвали Луганскую ТЭЦ, Ахтырскую ТЭЦ, Трипольскую ТЭС и Черниговскую ТЭЦ.

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