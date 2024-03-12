Депутат Алексей Кучеренко сформировал "дорожную карту" из приоритетных направлений, на которые наблюдательный совет "Укрнафты" должен обратить первоочередное внимание.

Обновленный Наблюдательный Совет "Укрнафты" должен проверить ряд нарушений, которые были замечены за предприятием и его администрацией. Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook выразил народный депутат Алексей Кучеренко, прокомментировавший появление полноценного Наблюдательного совета спустя 16 месяцев после перехода "Укрнафты" в государственное управление.

Он отметил, что отправил в Набсовет и руководство "Нафтогаза" депутатское обращение о необходимости тщательной проверки, а также сформулировал первоочередные задачи, которые должны решить новые "наблюдающие".

По его словам, новый наблюдательный совет будет вынужден играть на юридическом "минном поле" - как из-за логики решения о временном изъятии корпоративных прав частных инвесторов на время войны, так и из-за нарушений, допущенных во время этого процесса и формирования органов управления компании в ноябре 2022 года.

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"Сейчас продолжаются инициированные миноритарными акционерами судебные процессы и указанные нарушения могут стать основанием для аннулирования или пересмотра решений, принятых ранее старым наблюдательным советом, менеджментом или государственными акционерами и государственными органами", - отметил он.

Поскольку данные обстоятельства находятся вне контроля нового наблюдательного совета, ему стоит сосредоточиться на четырех основных приоритетах, считает Кучеренко.

Корпоративное управление и конфликт интересов в "Укрнафте"

"Наблюдательный совет должен сформировать комитет по вопросам аудита и комитет по назначениям и вознаграждениям, возглавляемые независимыми членами. В компании более года не работает функция внутреннего аудита - это должно наконец измениться.

Кроме того, наблюдательный совет должен дать надлежащую оценку очевидным конфликтам интересов на уровне руководителя компании. Прежде всего речь о треугольнике "Укрнафта", "УЗ" и "Идеалист", а также о основанном на родственных связях сотрудничестве между "Укрнафтой" и ООО "Украинский топливный стандарт", - написал нардеп.

По его словам, отдельно, набсовет должен оценить пребывание на руководящих должностях в "Укрнафте" бывших чиновников, к которым имеют вопросы антикоррупционные органы:

Часть уже покинула компанию, однако бывший заместитель председателя ФГИУ Денис Кудин до сих пор является вице-президентом по вопросам стратегии и развития. Он имеет статус подозреваемого в расследовании НАБУ по завладению активами активами "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании".

Система оценки работы менеджмента

От "Укрнафты" требуется должным образом оценить результаты за 2023 год, убежден Кучеренко.

"Финансовые-экономические результаты "Укрнафты" за прошлый год сформированы за счет ресурсов и финансовых потоков "Укртатнафты", о чем свидетельствуют финпланы и финрезультаты обоих предприятий. Отсюда рост дохода и прибыли "Укрнафты" на фоне стагнации добычи. Учитывая активный пиар компании о достижениях 2023 года, менеджмент "Укрнафты" скорее всего будет претендовать на немалые бонусы", - добавил он, добавив, что набсовет должен трезво подойти к этому вопросу, в т.ч. учитывая кейс с выплатой бонусов руководителю НАК "Нафтогаз Украины".

Проведение внутреннего расследования по злоупотреблениям в закупках

Также депутат напомнил о контрактах по закупке по завышенным ценам труб у "Интерпайпа", метанола у "Нарни-Трейд" и МБТЕ у AGTG S.A., переплата по которым составила несколько сотен миллионов гривень:

Некоторые из этих случаев уже расследуют антикоррупционные органы, однако внутри компании должна быть проведена работа над ошибками и созданы предохранители от их повторения в будущем. Наблюдательному совету стоит также обратить внимание на закупки для сети АЗС, выведенные за пределы Прозорро внутренним распоряжением - это зона риска."

Контроль поиска партнеров для разработки месторождений

Кучеренко в своем посте отметил, что такой поиск продолжается в "Укрнафте" с 2023 года.

"Практику привлечения партнеров можно приветствовать, однако методы привлечения и механизмы сотрудничества требуют пристального внимания, поскольку являются источником рисков", - написал он, обратив внимание, что из заявлений представителей компании следует, что , привлечение партнеров должно происходить на условиях открытого конкурса, однакр в описанном на корпоративном сайте алгоритме отбора потенциальных инвесторов конкурс не упомянут вообще, только двусторонние переговоры.

"То есть вместо открытого конкурса с понятными критериями отбора можем получить отбор в ручном режиме - это должно быть звоночком для наблюдательного совета", - предупреждает депутат.

Кроме того, согласно заявлениям "Укрнафты" среди механизмов сотрудничества предпочтение будет отдаваться соглашениям о разделе продукции (СРП). Согласно Закону Украины "О соглашениях о разделе продукции" после заключения СРП специальное разрешение на пользование недрами подлежит переоформлению на имя всех инвесторов-участников соглашения, а значит "Укрнафта" лишится контроля над частью собственных месторождений, обратил внимание Кучеренко. По его словам, заключение СРП на 20 лет в условиях, когда миноритарный пакет акций находится в руках государства временно на время войны влечет за собой целый ряд юридических рисков как для потенциальных партнеров так и для "Укрнафты" и государства, которые вынуждены будут предоставлять дополнительные гарантии инвесторам.

"Поэтому в этих условиях гораздо продуктивнее было бы привлекать инвесторов по договорам по предоставлению услуг с риском, тем более, что этот механизм уже апробирован в украинских реалиях, например "Укргаздобычей", - резюмировал Кучеренко.

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