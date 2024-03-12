Обновленный Наблюдательный Совет "Укрнафты" должен проверить ряд нарушений, которые были замечены за предприятием и его администрацией. Такое мнение на своей странице в соцсети Facebook выразил народный депутат Алексей Кучеренко, прокомментировавший появление полноценного Наблюдательного совета спустя 16 месяцев после перехода "Укрнафты" в государственное управление.
Он отметил, что отправил в Набсовет и руководство "Нафтогаза" депутатское обращение о необходимости тщательной проверки, а также сформулировал первоочередные задачи, которые должны решить новые "наблюдающие".
По его словам, новый наблюдательный совет будет вынужден играть на юридическом "минном поле" - как из-за логики решения о временном изъятии корпоративных прав частных инвесторов на время войны, так и из-за нарушений, допущенных во время этого процесса и формирования органов управления компании в ноябре 2022 года.
"Сейчас продолжаются инициированные миноритарными акционерами судебные процессы и указанные нарушения могут стать основанием для аннулирования или пересмотра решений, принятых ранее старым наблюдательным советом, менеджментом или государственными акционерами и государственными органами", - отметил он.
Поскольку данные обстоятельства находятся вне контроля нового наблюдательного совета, ему стоит сосредоточиться на четырех основных приоритетах, считает Кучеренко.
Корпоративное управление и конфликт интересов в "Укрнафте"
"Наблюдательный совет должен сформировать комитет по вопросам аудита и комитет по назначениям и вознаграждениям, возглавляемые независимыми членами. В компании более года не работает функция внутреннего аудита - это должно наконец измениться.
Кроме того, наблюдательный совет должен дать надлежащую оценку очевидным конфликтам интересов на уровне руководителя компании. Прежде всего речь о треугольнике "Укрнафта", "УЗ" и "Идеалист", а также о основанном на родственных связях сотрудничестве между "Укрнафтой" и ООО "Украинский топливный стандарт", - написал нардеп.
По его словам, отдельно, набсовет должен оценить пребывание на руководящих должностях в "Укрнафте" бывших чиновников, к которым имеют вопросы антикоррупционные органы:
Часть уже покинула компанию, однако бывший заместитель председателя ФГИУ Денис Кудин до сих пор является вице-президентом по вопросам стратегии и развития. Он имеет статус подозреваемого в расследовании НАБУ по завладению активами активами "Одесского припортового завода" и "Объединенной горно-химической компании".
Система оценки работы менеджмента
От "Укрнафты" требуется должным образом оценить результаты за 2023 год, убежден Кучеренко.
"Финансовые-экономические результаты "Укрнафты" за прошлый год сформированы за счет ресурсов и финансовых потоков "Укртатнафты", о чем свидетельствуют финпланы и финрезультаты обоих предприятий. Отсюда рост дохода и прибыли "Укрнафты" на фоне стагнации добычи. Учитывая активный пиар компании о достижениях 2023 года, менеджмент "Укрнафты" скорее всего будет претендовать на немалые бонусы", - добавил он, добавив, что набсовет должен трезво подойти к этому вопросу, в т.ч. учитывая кейс с выплатой бонусов руководителю НАК "Нафтогаз Украины".
Проведение внутреннего расследования по злоупотреблениям в закупках
Также депутат напомнил о контрактах по закупке по завышенным ценам труб у "Интерпайпа", метанола у "Нарни-Трейд" и МБТЕ у AGTG S.A., переплата по которым составила несколько сотен миллионов гривень:
Некоторые из этих случаев уже расследуют антикоррупционные органы, однако внутри компании должна быть проведена работа над ошибками и созданы предохранители от их повторения в будущем. Наблюдательному совету стоит также обратить внимание на закупки для сети АЗС, выведенные за пределы Прозорро внутренним распоряжением - это зона риска."
Контроль поиска партнеров для разработки месторождений
Кучеренко в своем посте отметил, что такой поиск продолжается в "Укрнафте" с 2023 года.
"Практику привлечения партнеров можно приветствовать, однако методы привлечения и механизмы сотрудничества требуют пристального внимания, поскольку являются источником рисков", - написал он, обратив внимание, что из заявлений представителей компании следует, что , привлечение партнеров должно происходить на условиях открытого конкурса, однакр в описанном на корпоративном сайте алгоритме отбора потенциальных инвесторов конкурс не упомянут вообще, только двусторонние переговоры.
"То есть вместо открытого конкурса с понятными критериями отбора можем получить отбор в ручном режиме - это должно быть звоночком для наблюдательного совета", - предупреждает депутат.
Кроме того, согласно заявлениям "Укрнафты" среди механизмов сотрудничества предпочтение будет отдаваться соглашениям о разделе продукции (СРП). Согласно Закону Украины "О соглашениях о разделе продукции" после заключения СРП специальное разрешение на пользование недрами подлежит переоформлению на имя всех инвесторов-участников соглашения, а значит "Укрнафта" лишится контроля над частью собственных месторождений, обратил внимание Кучеренко. По его словам, заключение СРП на 20 лет в условиях, когда миноритарный пакет акций находится в руках государства временно на время войны влечет за собой целый ряд юридических рисков как для потенциальных партнеров так и для "Укрнафты" и государства, которые вынуждены будут предоставлять дополнительные гарантии инвесторам.
"Поэтому в этих условиях гораздо продуктивнее было бы привлекать инвесторов по договорам по предоставлению услуг с риском, тем более, что этот механизм уже апробирован в украинских реалиях, например "Укргаздобычей", - резюмировал Кучеренко.