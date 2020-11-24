В ноябре оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии выросла до 5375,4 грн за тысячу кубометров с 5374,1 грн месяцем ранее.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в ноябре установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 5,375 грн за куб. м, что практически соответствует стоимости газа для теплокоммунэнерго в октябре.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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«В ноябре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составляет 5375,37 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам)», - сказано в сообщении.

Сообщается, что относительно теплая зима и низкий спрос на природный газ в Европе удерживают цену газа на уровне октября. Таким образом, цена газа в ноябре для теплокоммунэнерго практически не отличается от цены в октябре (5374,1 грн за 1 тыс. куб. м).

В компании напомнили, что «Нафтогаз» до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, подпадающих под действие Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа.

Хронология событий

В октябре оптовая цена на газ для производителей тепловой энергии от НАК «Нафтогаз Украины» была на уровне 5,37 грн за куб. м, что на 24,8% выше цены голубого топлива в сентябре.

С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа. Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" для населения, но теплокоммунэнерго продолжат получать газ по регулируемой «Нафтогазом» цене до мая 2021 года.

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Автор: Игорь Орел