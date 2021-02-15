Компании начнут анализ возможностей по сотрудничеству на перспективных нефтегазовых участках в украинской части акватории Черного моря.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» и румынская энергетическая компания OMV Petrom заключили меморандум о сотрудничестве в области разведки и добычи газа в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба «Нафтогаза».

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Сообщается, что «Нафтогаз» и OMV Petrom начнут анализ возможностей по сотрудничеству на перспективных нефтегазовых участках в украинской части акватории Черного моря.

Согласно решению правительства, «Нафтогаз» уже подал документы для получения 36 спецразрешений для разведки указанных участков.

Отмечается, что OMV Petrom является для «Нафтогаза» ценным и авторитетным партнером с инвестиционным потенциалом, знаниями и соответствующим опытом работы в регионе.

Сообщается, что ранее компания OMV Petrom открыла перспективное месторождение Нептун в Черном море, имеет знания и технологии в области бурения на шельфе и доказанный опыт успешной и эффективной разработки участков на суше в румынских Карпатах, регионе, который имеет общую геологическую историю с Карпатским регионом Украины.

Что этому предшествовало

В ноябре 2020 года Кабинет министров Украины предоставил НАК «Нафтогаз Украины» разрешение на опытно-промышленную разработку газоносных недр на шельфе Черного моря сроком на 30 лет.

НАК «Нафтогаз Украины»

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 80% газа и нефти в стране.

OMV Petrom

Румынская OMV Petrom является крупнейшей интегрированной энергетической компанией в Юго-Восточной Европе.

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Автор: Игорь Орел