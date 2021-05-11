Ранее председатель профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что шахтеры со всей страны намерены 12 мая приехать в Киев на бессрочную акцию протеста.

Министерство энергетики достигло договоренности с Министерством финансов относительно срочного погашения задолженности по заработной плате шахтерам за текущий год, сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Средства в объеме 836,5 млн грн должны поступить на счета угледобывающих предприятий в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Минэнерго прилагает максимум усилий к решению текущих проблем угольной отрасли и выплате заработной платы горнякам.

"Министерство приветствует конструктивную позицию лидеров профсоюзов, направленную на сотрудничество и совместный поиск путей решения насущных вопросов. В то же время политизация и безосновательные протесты приводят к созданию искусственного кризиса и негативно сказываются на репутации отрасли", - отметила пресс-служба.

Митинг шахтеров в Киеве 12 мая

Ранее член комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным вопросам, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец заявил, что шахтеры со всех государственных шахт Украины намерены 12 мая приехать в Киев на бессрочную акцию протеста.

Основными требованиями горняков является погашение задолженности по зарплате, которая составляет 2 млрд грн, повышение заработной платы горняков, а также совершенствование трудового законодательства.

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Автор: Анна Бредихина