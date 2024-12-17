Европейская ассоциация атомной энергетики поддерживает достройку двух энергоблоков Хмельницкой АЭС

Европейская ассоциация атомной энергетики (NuclearEurope) выразила поддержку достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

Об этом говорится в письме генерального директора Ассоциации в адрес председателя профильного комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Мы считаем этот проект полезным не только для Украины, но и для стран ЕС и бизнес-сообщества. Принятие этого законопроекта будет способствовать развитию гражданской ядерной отрасли и поддержит амбициозную цель по утроению мирового производства ядерной энергии, что было объявлено на конференции COP-28", - говорится в письме.

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Европейские компании уже выразили заинтересованность в участии в проекте как потенциальные поставщики и субподрядчики, заверили в NuclearEurope.

"Принятие законопроекта (о достройке блоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС - ред.) позволит быстро реализовать проект и значительно будет способствовать восстановлению энергетического сектора Украины после войны", - говорится в письме европейской ассоциации.

Как сообщалось, в апреле 2024 года правительство Украины приняло решение о достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, готовность которых составляет 80% и 25% соответственно.

Летом 2024 года этот проект одобрил комитет Верховной Рады по вопросам энергетики.

Этот проект позволит увеличить мощности атомной энергетики, принадлежащей государству, на 2,2 ГВт.