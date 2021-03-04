Трансформация угольных регионов в Украине должна продлиться до 2028-2030 годов.

Украина в рамках программы трансформации угольных регионов в этом году запускает два пилотных проекта по закрытию государственных шахт.

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Об этом заявил во время пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В этом году мы начнем реализацию двух пилотных регионов – на Западной Украине и на Востоке. Это будут две шахты, срок эксплуатации которых исчерпан, ресурс исчерпан. Они будут подлежать закрытию естественным способом. Но при этом из людей, которые там работали, часть останется работать, потому что содержание шахт – это десятки лет, это требует также определенной работы. Но часть людей должна получить альтернативную работу, дети этих людей должны получить определенное обучение. Это – элементы справедливой долгосрочной трансформации угольных регионов", - сказал премьер.

Что этому предшествовало

В августе прошлого года Министерство энергетики Украины сообщило, что Концепция трансформации угольных регионов предусматривает разделение всех государственных шахт на три категории. Первая - это ресурсная база энергетической компании "Центрэнерго".

Предполагается дальнейшее создание вертикально интегрированной компании в составе "Центрэнерго" из наиболее эффективных угледобывающих предприятий.

Вторая категория – это шахты "двойного" назначения, то есть добывающие энергетический и коксующийся уголь, который используется в металлургии.

Третья категория - шахты, которые будут предложены для приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы. Такие объекты могут использоваться после перепрофилирования для другой хозяйственной деятельности.

Трансформация угольных регионов в Украине должна продлиться до 2028-2030 годов. В Украине 65 моногородов, которые завязаны на угольной отрасли, а количество задействованных работников достигает 30 тысяч.

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Автор: Дмитрий Шварц