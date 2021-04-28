Чистая прибыль ПАО "Укргидроэнерго" в 2020 году в 4,7 раз превысила плановые показатели и составила более 4 млрд гривень.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Наблюдательный совет "Укргидроэнерго" завершил рассмотрение годовых отчетов компании и подведение итогов деятельности за 2020 год. Отчетность подтверждена независимым аудитором – международной аудиторской компанией "Грант Торнтон Легис".

"Критериями для оценки работы Наблюдательного совета являются KPI, которые утверждены акционером. Так, чистая прибыль Общества больше запланированного в 4,7 раза и составляет более 4 млрд гривень! Это является лучшим результатом деятельности компании за все время ее существования", - отмечает компания.

Коэффициент финансовой устойчивости компании составил 2,7 при установленном нормативе 1,0. Показатель рентабельности ЕВІТDA вдвое превысил установленный показатель и составляет 51,2%.

По итогам 2020 года "Укргидроэнерго" уплатит в государственный бюджет рекордные дивиденды в сумме более 2 млрд гривень.

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Автор: Иван Бойко