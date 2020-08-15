Эстония и Литва договорились не покупать электричество у белорусской АЭС

Россия пытается разделить Европу и мир на сферы влияния с использованием различных рычагов и средств силы, согласились лидеры обоих государств.

Эстония и Литва договорились совместными усилиями достичь единой позиции Балтийских стран об отказе покупать электричество у белорусской АЭС на Островке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Литовской Республики.

«Было констатировано, что Россия пытается разделить Европу и мир на сферы влияния с использованием различных рычагов и средств силы, в частности путем дезинформации, исторического ревизионизма, ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС на Островке», - пишет представительство литовского главы Гитанаса Науседы.

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Кроме того, Науседа и его эстонская коллега Керсти Кальюлайд также договорились о скорейшей синхронизации с сетями континентальной Европы, что станет основой энергетической независимости стран Балтии.

Эстония, в свою очередь, подтвердила попытки провести проект в жизнь до 2025 года, параллельно с прокладкой «HarmonyLink».

Справка УНИАН. АЭС на Островке в Гродненской области Беларуси начали строить еще в 2013 году. Тогда экс-президент страны Александр Лукашенко разрешил проведение работ россиянами из ЗАО «Атомстройэкспорт» специальным указом. В 2016 году СМИ писали и об аварии на атомной электростанции. После длительного замалчивания официальной властью, стало известно, что во время строительных работ упал корпус реактора.

Протесты в Беларуси: хронология

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%. 9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.

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Автор: Яна Ставская