Сахарук добавил, что эта работа продолжается уже два с половиной года и энергетики будут и в дальнейшем ее делать, потому что в прифронтовых регионах ежедневно происходят обстрелы.

В Донецкой области ежедневно работают 60 ремонтных бригад ДТЭК, которые возвращают людям свет после вражеских обстрелов. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

"Очень большие разрушения, очень большое количество людей, которые обесточиваются. В Донецкой области каждый день работает 60 бригад, которые восстанавливают электроэнергию от 10 до 100 тысяч человек каждые сутки", - сказал он.

Сахарук добавил, что эта работа продолжается уже два с половиной года и энергетики будут и в дальнейшем ее делать, потому что в прифронтовых регионах ежедневно происходят обстрелы.

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Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет в дома более 364 тысяч семей в 235 населенных пунктах, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов.