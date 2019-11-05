Новый глава НКРЭКУ выступает за выравнивание цен на электроэнергию для населения и промышленности

По его словам, существенная разница между тарифом для населения и для промышленности - это раковая опухоль для всей экономики страны.

Новый глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк выступает за выравнивание в будущем тарифов на электроэнергию для населения и промышленности.

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Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

«У нас зарплаты не будут европейскими, если мы не построим рынок, если не победим перекрестное субсидирование, и можно доказать это на простом примере. Это самообман, что мы платим низкий тариф на электроэнергию. Мы его платим в цене товара: мы платим низкий тариф, а за нас платит хлебозавод, закладывает цену в хлеб, мы покупаем хлеб по завышенной цене, а хлебозавод еще и теряет конкурентоспособность - и это цепная реакция», - сказал Тарасюк.

«Это как раковая опухоль для всей экономики. Другого пути, чем выровнять цены для населения и для промышленности в долгосрочной и даже в среднесрочной перспективе, не существует», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, обновленный состав НКРЭКУ 4 ноября избрал нового главу регулятора. Им стал Валерий Тарасюк, который уже был членом комиссии в 2014-2016 годах.

Ранее должность главы НКРЭКУ занимала Оксана Кривенко.

5 июня Кабинет министров возложил специальные обязательства по поставке электроэнергии для нужд населения с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании "Энергоатом", "Укргидроэнерго".

По итогам трех месяцев действия в Украине нового рынка электрической энергии цена на энергоресурс для населения осталась неизменной - 90 коп. за 1 Квт-ч при потреблении до 100 Квт-ч, а свыше этого - 168 коп. за Квт-ч. В то же время, энерготариф для промышленных предприятий в среднем достигал уровня более 3 грн за киловатт-час.